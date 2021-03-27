С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 3,4%

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, размер индексации пенсий в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 руб.) к аналогичной величине за 2019 год (9002 руб.). В связи с этим с 1 апреля текущего года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%.