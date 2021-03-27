С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 3,4%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.
Средний размер таких пенсий составит 10 183 руб. В бюджете Пенсионного фонда РФ на эти цели предусмотрено 12,8 млрд руб. Принятое решение затронет более 3,9 млн человек.
Как пояснили в пресс-службе Минтруда, размер индексации пенсий в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 руб.) к аналогичной величине за 2019 год (9002 руб.). В связи с этим с 1 апреля текущего года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%.
У граждан, у которых своя соцпенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.
Напомним, социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и потерявшим кормильца.