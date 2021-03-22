В Уфе в аварии с пьяным водителем пострадал один человек

Posted 22 марта 2021, 03:57
Published 22 марта 2021, 03:57
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Авария произошла вечером в Кировском районе на улице Пугачева. Там 36-летняя женщина за рулем «Haima», предположительно, при развороте столкнулась со встречным «Mitsubishi Pajero». В результате ДТП пострадал пассажир первого авто. По данным ГИБДД, водитель «Haima» вела машину в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводится разбирательство.
Как сообщил Гильмутдинов, 21 марта в Башкирии зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых пострадали три человека. Кроме того, за сутки было выявлено более 2300 нарушений ПДД, задержаны 50 нетрезвых водителей.
Напомним, 20 марта в республике произошло четыре автоаварии, в которых два человека погибли и шесть получили травмы. В частности, смертельное ДТП случилось в Бирском районе, где столкнулись «Renault Kaptur» и встречный грузовик «MAN». После этого фура столкнулась со встречным КамАЗом, который перевозил 20 тонн зерна. В результате аварии погиб 30-летний водитель легкового авто, его 34-летняя пассажирка была госпитализирована.