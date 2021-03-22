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Posted 22 марта 2021, 03:57

Published 22 марта 2021, 03:57

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Уфе в аварии с пьяным водителем пострадал один человек

22 марта 2021, 03:57
21 марта в столице Башкирии при столкновении двух авто пострадал один человек, сообщает глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.

Авария произошла вечером в Кировском районе на улице Пугачева. Там 36-летняя женщина за рулем «Haima», предположительно, при развороте столкнулась со встречным «Mitsubishi Pajero». В результате ДТП пострадал пассажир первого авто. По данным ГИБДД, водитель «Haima» вела машину в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводится разбирательство.

Как сообщил Гильмутдинов, 21 марта в Башкирии зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых пострадали три человека. Кроме того, за сутки было выявлено более 2300 нарушений ПДД, задержаны 50 нетрезвых водителей.

Напомним, 20 марта в республике произошло четыре автоаварии, в которых два человека погибли и шесть получили травмы. В частности, смертельное ДТП случилось в Бирском районе, где столкнулись «Renault Kaptur» и встречный грузовик «MAN». После этого фура столкнулась со встречным КамАЗом, который перевозил 20 тонн зерна. В результате аварии погиб 30-летний водитель легкового авто, его 34-летняя пассажирка была госпитализирована.

#Происшествия#Новости#Башкирия#Уфа#Авария#ДТП
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