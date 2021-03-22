В Уфе в аварии с пьяным водителем пострадал один человек

Напомним, 20 марта в республике произошло четыре автоаварии, в которых два человека погибли и шесть получили травмы. В частности, смертельное ДТП случилось в Бирском районе, где столкнулись «Renault Kaptur» и встречный грузовик «MAN». После этого фура столкнулась со встречным КамАЗом, который перевозил 20 тонн зерна. В результате аварии погиб 30-летний водитель легкового авто, его 34-летняя пассажирка была госпитализирована.