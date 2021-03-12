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Posted 12 марта 2021, 07:05

Published 12 марта 2021, 07:05

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Инвесторы из Франции вложат в производство Башкирского меда 3,8 млрд рублей

12 марта 2021, 07:05
Французские инвесторы Патрик Хоффман и Антуан Менделович до 2028 года вложат в производство Башкирского меда и развитие пчеловодство 3,8 миллиардов рублей.

Как сообщил глава Башкирии Радий Хабирова на своей странице в социальных сетях, первый этап своего проекта инвесторы запустят уже в этом году. При помощи компании «Би Хэппи» они планируют заняться племенной работой для сохранения популяции пчел. Благодаря этому в Бурзянском, Ишимбайском, Кугарчинском и Куюргазинском районах появятся новые пасеки.

Иностранные инвесторы также поставили перед собой задачу – вывести республику на лидирующие места среди крупнейших экспортеров меда заграницу. Объем ежегодного производства, по планам предпринимателей, достигнет 7 тысяч тонн.

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#Карина Мамаева#Экономика#Новости
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