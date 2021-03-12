Инвесторы из Франции вложат в производство Башкирского меда 3,8 млрд рублей

Как сообщил глава Башкирии Радий Хабирова на своей странице в социальных сетях, первый этап своего проекта инвесторы запустят уже в этом году. При помощи компании «Би Хэппи» они планируют заняться племенной работой для сохранения популяции пчел. Благодаря этому в Бурзянском, Ишимбайском, Кугарчинском и Куюргазинском районах появятся новые пасеки.