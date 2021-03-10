Хабиров сообщил о новых послаблениях коронавирусных мер в Башкирии

Posted 10 марта 2021, 06:31
Published 10 марта 2021, 06:31
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
В Башкирии театры, кинотеатры и дома культуры смогут заполнять свои залы на 100%. Ограничения по посещаемости снимаются и для спортивных соревнований. Об этом Радий Хабиров сообщил на своей странице в соцсетях после заседания антиковидного штаба.
- Базовые требования безопасности остаются неизменными. Это масочный режим, социальная дистанция, а также санитарная обработка помещений, - подчеркнул глава Башкирии.
По данным Хабирова, обязательная самоизоляция лиц с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет продлевается до 25 марта по рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.
- Несмотря на постепенное снижение заболеваемости и снятие части ограничений важно понимать, что коронавирус ещё не уходит. В случае неблагоприятного развития ситуации больницы должны быть готовы в кратчайшие сроки нарастить число инфекционных коек, - добавил глава республики.