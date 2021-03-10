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Posted 10 марта 2021, 06:31

Published 10 марта 2021, 06:31

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

Хабиров сообщил о новых послаблениях коронавирусных мер в Башкирии

10 марта 2021, 06:31
Глава Башкирии детально разъяснил, какие именно послабления будут введены

В Башкирии театры, кинотеатры и дома культуры смогут заполнять свои залы на 100%. Ограничения по посещаемости снимаются и для спортивных соревнований. Об этом Радий Хабиров сообщил на своей странице в соцсетях после заседания антиковидного штаба.

- Базовые требования безопасности остаются неизменными. Это масочный режим, социальная дистанция, а также санитарная обработка помещений, - подчеркнул глава Башкирии.

По данным Хабирова, обязательная самоизоляция лиц с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет продлевается до 25 марта по рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.

- Несмотря на постепенное снижение заболеваемости и снятие части ограничений важно понимать, что коронавирус ещё не уходит. В случае неблагоприятного развития ситуации больницы должны быть готовы в кратчайшие сроки нарастить число инфекционных коек, - добавил глава республики.

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