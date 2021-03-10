Хабиров сообщил о новых послаблениях коронавирусных мер в Башкирии

В Башкирии театры, кинотеатры и дома культуры смогут заполнять свои залы на 100%. Ограничения по посещаемости снимаются и для спортивных соревнований. Об этом Радий Хабиров сообщил на своей странице в соцсетях после заседания антиковидного штаба.