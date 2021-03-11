В Уфе готовятся провести шествие «Бессмертного полка» онлайн и офлайн

Posted 11 марта 2021, 14:14
Published 11 марта 2021, 14:14
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
Согласно планам уфимской мэрии, общероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная 76-й годовщине Великой Победы, в этом году все-таки состоится — она пройдет в восьмой раз. Предполагается, что акция будет организована как в виде традиционного шествия, так и в онлайн-формате.
Шествие запланировано на 9 мая: «Бессмертный полк» пройдет по проспекту Октября после военного парада и военной техники. Во время акции должны будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора во избежание заражения коронавирусом. В частности, должна быть дистанция как между шеренгами (не менее 2 метров), так и между участниками акции (не менее 1,5 метров). Все участники акции в обязательном порядке должны быть в масках.
В рамках онлайн-акции уфимцы, как и в прошлом году, смогут подать заявку с информацией о ветеране Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
По словам заместителя главы уфимской администрации Алины Сулеймановой, «Бессмертный полк» — это очень важное мероприятие, объединяющее людей разного возраста, разных национальностей и поколений и поэтому необходимо приложить все усилия для организованного проведения мероприятия.
Напомним, в 2020 году «Бессмертный полк» прошел на сайте polk02.ru. Первые 70 тыс. снимков участников войны, размещенные на сайте, были включены в автоколонну «Бессмертного полка», которая прошла 9 мая. Остальные фотографии участников войны стали частью виртуального шествия, видеоряд которого транслировался на 200 медиаэкранах Москвы, на сайте «Бессмертного полка России» и множестве других цифровых площадок.