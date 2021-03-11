В Уфе готовятся провести шествие «Бессмертного полка» онлайн и офлайн

Шествие запланировано на 9 мая: «Бессмертный полк» пройдет по проспекту Октября после военного парада и военной техники. Во время акции должны будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора во избежание заражения коронавирусом. В частности, должна быть дистанция как между шеренгами (не менее 2 метров), так и между участниками акции (не менее 1,5 метров). Все участники акции в обязательном порядке должны быть в масках.