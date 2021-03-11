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Posted 11 марта 2021, 14:14

Published 11 марта 2021, 14:14

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Уфе готовятся провести шествие «Бессмертного полка» онлайн и офлайн

В Уфе готовятся провести шествие «Бессмертного полка» онлайн и офлайн

11 марта 2021, 14:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Проведение акции традиционно намечено на 9 мая.

Согласно планам уфимской мэрии, общероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная 76-й годовщине Великой Победы, в этом году все-таки состоится — она пройдет в восьмой раз. Предполагается, что акция будет организована как в виде традиционного шествия, так и в онлайн-формате.

Шествие запланировано на 9 мая: «Бессмертный полк» пройдет по проспекту Октября после военного парада и военной техники. Во время акции должны будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора во избежание заражения коронавирусом. В частности, должна быть дистанция как между шеренгами (не менее 2 метров), так и между участниками акции (не менее 1,5 метров). Все участники акции в обязательном порядке должны быть в масках.

В рамках онлайн-акции уфимцы, как и в прошлом году, смогут подать заявку с информацией о ветеране Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

По словам заместителя главы уфимской администрации Алины Сулеймановой, «Бессмертный полк» — это очень важное мероприятие, объединяющее людей разного возраста, разных национальностей и поколений и поэтому необходимо приложить все усилия для организованного проведения мероприятия.

Напомним, в 2020 году «Бессмертный полк» прошел на сайте polk02.ru. Первые 70 тыс. снимков участников войны, размещенные на сайте, были включены в автоколонну «Бессмертного полка», которая прошла 9 мая. Остальные фотографии участников войны стали частью виртуального шествия, видеоряд которого транслировался на 200 медиаэкранах Москвы, на сайте «Бессмертного полка России» и множестве других цифровых площадок.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Великая Отечественная война
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