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Posted 21 июля 2020, 08:22

Published 21 июля 2020, 08:22

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Владимир Путин согласился с переносом «Бессмертного полка» на 2021 год

Владимир Путин согласился с переносом «Бессмертного полка» на 2021 год

21 июля 2020, 08:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По словам главы государства, проводить массовую акцию пока что специалисты не советуют.

Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочим судостроительного завода "Залив" в Керчи заявил, что считает правильным решение организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, ему очень хотелось, чтобы полк прошел в этом году, но придется его все таки перенести. Путин напомнил, что предлагал в качестве даты проведения 26 июля, когда проходит день ВМФ, до последнего консультировался со специалистами, выстроил свой график, но пока такие массовые мероприятия эксперты считают нецелесообразными.

В качестве одной из причин президент выделил, что во время "Бессмертного полка" не может соблюдаться социальная дистанция. "Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал единство перед лицом памяти наших отцов, дедов", - приводит слова Путина ТАСС.

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