Владимир Путин согласился с переносом «Бессмертного полка» на 2021 год

По информации агентства, ему очень хотелось, чтобы полк прошел в этом году, но придется его все таки перенести. Путин напомнил, что предлагал в качестве даты проведения 26 июля, когда проходит день ВМФ, до последнего консультировался со специалистами, выстроил свой график, но пока такие массовые мероприятия эксперты считают нецелесообразными.