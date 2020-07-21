Владимир Путин согласился с переносом «Бессмертного полка» на 2021 год

Posted 21 июля 2020, 08:22
Published 21 июля 2020, 08:22
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочим судостроительного завода "Залив" в Керчи заявил, что считает правильным решение организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, ему очень хотелось, чтобы полк прошел в этом году, но придется его все таки перенести. Путин напомнил, что предлагал в качестве даты проведения 26 июля, когда проходит день ВМФ, до последнего консультировался со специалистами, выстроил свой график, но пока такие массовые мероприятия эксперты считают нецелесообразными.
В качестве одной из причин президент выделил, что во время "Бессмертного полка" не может соблюдаться социальная дистанция. "Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал единство перед лицом памяти наших отцов, дедов", - приводит слова Путина ТАСС.