В Башкирии из-за непогоды временно ограничили движение по трассе М-5

Напомним, сегодня МЧС по РБ предупреждал жителей республики, что в течение дня по республике ожидается метель, а также усиление ветра до 21м/с, ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.