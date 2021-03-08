В Башкирии из-за непогоды временно ограничили движение по трассе М-5

Posted 8 марта 2021, 08:55
Published 8 марта 2021, 08:55
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
Главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов сообщает в своем блоге, что на участке трассы М-5 в Оренбургской области, республиках Татарстан и Башкортостан 8 марта введено временное ограничение движения.
Движение ограничено для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта на участке автодороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с км 1194+500 по км 1296+000. Ограничение движения введено около населенного пункта Северное, Александровка и Октябрьский из-за резкого ухудшения погоды — низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.
О нештатных ситуациях на дороге предлагается сообщить по номеру дежурно-диспетчерской службы +7(347) 286-07-18.
Напомним, сегодня МЧС по РБ предупреждал жителей республики, что в течение дня по республике ожидается метель, а также усиление ветра до 21м/с, ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.