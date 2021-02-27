В Башкирии за сутки коронавирусом заболело ещё 139 человек

Posted 27 февраля 2021, 12:09
Published 27 февраля 2021, 12:09
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
По данным регионального Минздрава, в Башкирии за сутки заболело коронавирусом еще 139 человек. Таким образом общее число инфицированных в Башкирии к утру 27 февраля составляет 28444 человека.
Всего от коронавируса вылечились 22670 человек, в том числе за минувшие сутки — 155.
Смертей от коронавируса в регионе не зафиксировано. Напомним, от covid-19 в регионе умерло 269 человек.
К концу февраля в Башкирии привито вакциной «Спутник V» 95830 человек, из них 19767 — получили оба компонента вакцины.