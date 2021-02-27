В Башкирии «Лада» столкнулась с «Камазом»: пострадали двое детей

На 1326 км автодороги М-7 Волга столкнулись «КамАЗ» под управлением 53-летнего уфимца и встречная «Лада Гранта», которой управлял 31-летний житель Татышлинского района. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажиры, 41-летняя женщина и двое ее детей 10 и 14 лет, были госпитализированы. Начато разбирательство, причины и условия возникновения ДТП устанавливаются.