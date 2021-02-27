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Posted 27 февраля 2021, 06:13

Published 27 февраля 2021, 06:13

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии «Лада» столкнулась с «Камазом»: пострадали двое детей

В Башкирии «Лада» столкнулась с «Камазом»: пострадали двое детей

27 февраля 2021, 06:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Причины и условия возникновения ДТП устанавливаются.

ДТП произошло в Уфимском районе Башкирии в девятом часу утра 26 февраля. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.

На 1326 км автодороги М-7 Волга столкнулись «КамАЗ» под управлением 53-летнего уфимца и встречная «Лада Гранта», которой управлял 31-летний житель Татышлинского района. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажиры, 41-летняя женщина и двое ее детей 10 и 14 лет, были госпитализированы. Начато разбирательство, причины и условия возникновения ДТП устанавливаются.

Всего 26 февраля на дорогах республики зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых шесть человек получили травмы.

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