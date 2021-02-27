mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2021, 11:30

Published 27 февраля 2021, 11:30

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Глава Башкирии смягчил требования в указе о режиме повышенной готовности в республике

Глава Башкирии смягчил требования в указе о режиме повышенной готовности в республике

27 февраля 2021, 11:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Изменения касаются посещения культурных и спортивных мероприятий в регионе.

Согласно новой редакции документа, кинотеатры, театрально-концертные организации и дома культуры могут работать при условии заполнения зрительских мест не более 85% от вместимости зала. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, введенных ранее, сохраняется. То же самое касается и ночных клубов.

Аналогичным образом разрешается проведение матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги, матчей Континентальной хоккейной лиги и иных чемпионатов страны среди профессиональных спортивных команд, а также других соревнований и спортивных мероприятий — при условии заполнения трибун не более 85% от вместимости спортобъекта.

Вместе с тем рекомендуется отменить либо перенести деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек.

Напомним, что темпы заболеваемости коронавирусом в Башкирии не снижаются последние несколько месяцев, при этом количество летальных исходов растет практически каждый день. Только за февраль от covid-19 умер 81 человек, официально общее количество жертв опасной инфекции в регионе сейчас составляет 269 человек.

Материалы по теме
Глава Башкирии изменил указ о режиме повышенной готовности на время праздниковГлава Башкирии изменил указ о режиме повышенной готовностиГлава Башкирии внес новые послабления в указ о режиме повышенной готовности
#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика