Глава Башкирии смягчил требования в указе о режиме повышенной готовности в республике

Posted 27 февраля 2021, 11:30
Published 27 февраля 2021, 11:30
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Согласно новой редакции документа, кинотеатры, театрально-концертные организации и дома культуры могут работать при условии заполнения зрительских мест не более 85% от вместимости зала. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, введенных ранее, сохраняется. То же самое касается и ночных клубов.
Аналогичным образом разрешается проведение матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги, матчей Континентальной хоккейной лиги и иных чемпионатов страны среди профессиональных спортивных команд, а также других соревнований и спортивных мероприятий — при условии заполнения трибун не более 85% от вместимости спортобъекта.
Вместе с тем рекомендуется отменить либо перенести деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек.
Напомним, что темпы заболеваемости коронавирусом в Башкирии не снижаются последние несколько месяцев, при этом количество летальных исходов растет практически каждый день. Только за февраль от covid-19 умер 81 человек, официально общее количество жертв опасной инфекции в регионе сейчас составляет 269 человек.