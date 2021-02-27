Глава Башкирии смягчил требования в указе о режиме повышенной готовности в республике

Напомним, что темпы заболеваемости коронавирусом в Башкирии не снижаются последние несколько месяцев, при этом количество летальных исходов растет практически каждый день. Только за февраль от covid-19 умер 81 человек, официально общее количество жертв опасной инфекции в регионе сейчас составляет 269 человек.