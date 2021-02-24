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Posted 24 февраля 2021, 11:15

Published 24 февраля 2021, 11:15

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

Хабиров опубликовал список перекрытых дорог из-за морозов в Башкирии

24 февраля 2021, 11:15
Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост в соцсетях об опасности передвижения по дорогам республики в связи с ухудшением погоды. К публикации он приложил фото закрытых участков в Абзелиловском и Баймакском районах.

В республике уже несколько дней стоит лютый мороз, а на дорогах, особенно в южной части республики наблюдаются низовая метель и ухудшение видимости. По словам Хабирова, даже оснащенные знаками, светофорами, камерами трассы могут быть опасными, если не соблюдать ПДД. Он напомним, что накануне в Аургазинском районе на трассе Уфы-Оренбург из-за непогоды столкнулись 39 автомобилей. В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе два ребенка. Все участникам аварии была оказана помощь.

В настоящее время в Абзелиловской и Баймакском районах Башкирии остаются перекрыты некоторые участки дорог. Радий Хабиров дал поручение дорожным службам усилить работу, а жителям республики он пожелал без необходимости не выезжать в дальний путь.

Но всех вас прошу: берегите себя и будьте осторожными! Не выезжайте в дальний путь без необходимости. И если понимаете, что видимость ухудшилась, сбавьте скорость. Лучше приехать позже – но целыми и невредимыми, написал глава Башкирии.

Напомним, вчера, 23 февраля, супруги из Благоварского района более 10 часов провели в застрявшей в снегу машине. Они рассказали, что несколько раз звонили спасателям, однако их приезда не дождались. Рядом с авто застряло ещё одно. Машины были освобождены прибывшим трактором из совхоза. В пресс-службе МЧС сообщили, что к ним вызова не поступало.

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#Общество#Новости#Башкирия#Дорога#Радий Хабиров
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