Хабиров опубликовал список перекрытых дорог из-за морозов в Башкирии

В республике уже несколько дней стоит лютый мороз, а на дорогах, особенно в южной части республики наблюдаются низовая метель и ухудшение видимости. По словам Хабирова, даже оснащенные знаками, светофорами, камерами трассы могут быть опасными, если не соблюдать ПДД. Он напомним, что накануне в Аургазинском районе на трассе Уфы-Оренбург из-за непогоды столкнулись 39 автомобилей. В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе два ребенка. Все участникам аварии была оказана помощь.