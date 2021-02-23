Школьное питание, мусорная реформа и жилье по завышенной цене. Итоги прошедшей недели

Прошедшая неделя запомнится в Башкирии историей из Туймазов, где семьи с детьми-инвалидами получили жилье по республиканской целевой программе по завышенной цене.
— Нам дали однокомнатную квартиру, 33 квадратных метра. Мы провели независимую экспертизу. По оценке стоимость квартиры составила 990 тысяч рублей, а закуплена она была за 1,296 миллиона рублей, - рассказала Mkset одна из семей.
Следственный комитет начал проверку по данному факту.
Радий Хабиров устроил «разнос» своим подчиненным. Глав районов за неосвоенные бюджетные средства, министра труда за плохо подготовленный доклад. Для вашего удобства мы расписали по пунктам все самое интересное с оперативки Хабирова.
Башстат опубликовал новые данные о промышленности в республике. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 4,5%.
В конце января заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов заявил, что в 2021 году республика откажется от мешкового сбора мусора. Корреспондент Mkset изучил ситуацию и пришел к выводу: планы властей, к сожалению, пока слишком слабо подкреплены практикой.
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров провел рабочее совещание по социально-экономическим вопросам, в том числе чиновники обсудили качество школьного питания. Жители республики не раз жаловались на качество обедов. Так, за 2020 год поступило 546 обращений, а всего за полтора месяца этого года — 237. В основном родители обращают внимание на недостаточное количество мяса в рационах, маленький объем порций, температуру блюд, отсутствие полноценного обеда во вторую смену.
Криминальная драма произошла в Давлеканово. Жительница рассказала Mkset о том, что девочки-подростки избили её 16-летнюю дочь. Как утверждает Сабина, её дочь избили 17-летние подростки, издевательства они сняли на видео и выложили в сеть. По её словам, причиной конфликта стало то, что одна из девушек разместила в соцсетях фото «голой пятой точки», а её дочь выразила свое неодобрительное мнение по этому поводу.
Член СПЧ при главе Башкирии Эльза Маулимшина полностью оплатила проведение государственной историко-культурной экспертизы усадьбы Зия Камали. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях. Всего за экспертизу с учетом налогов нужно было 150 тысяч рублей. По словам общественницы, благодаря пожертвованиям удалось собрать чуть более 77 тысяч рублей. Остальную сумму выделил уфимский бизнесмен Игорь Стрижнев.
Глава республики Рустам Минниханов рассказал про отношения с Башкирией. Он также затронул конфликт, касаемый переписи населения. По словам президента РТ, в отношениях республик был «перекос», однако позиция Татарии — сохранить их. Рустам Минниханов также прокомментировал ситуацию с переписью населения. Он считает, что это дело каждого, какую национальность указывать.
Состоялась пресс-конференция «Образование в Башкирии: плюсы и минусы слияния вузов. Развитие институтов высшего образования в регионе». На ней присутствовали представители администрации главы Башкирии, ректоры двух вузов и другие сотрудники. Прозвучали интересные мнения по этому поводу. Мы собрали для вас самое главное.
Заместитель начальника управления по строительству и ремонту дорог городской администрации Константин Паппе рассказал о планах по строительству продолжения проспекта Салавата Юлаева. Проект предусматривает продолжение дороги ещё более, чем на 3,5 километра.
В нескольких муниципалитетах с 1 марта вырастет стоимость проезда у транспортного перевозчика «Башавтотранс».
Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.