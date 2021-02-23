Школьное питание, мусорная реформа и жилье по завышенной цене. Итоги прошедшей недели

Криминальная драма произошла в Давлеканово. Жительница рассказала Mkset о том, что девочки-подростки избили её 16-летнюю дочь. Как утверждает Сабина, её дочь избили 17-летние подростки, издевательства они сняли на видео и выложили в сеть. По её словам, причиной конфликта стало то, что одна из девушек разместила в соцсетях фото «голой пятой точки», а её дочь выразила свое неодобрительное мнение по этому поводу.