Илья Варламов и Максим Кац приняли приглашение главы Башкирии приехать в Уфу

Posted 23 февраля 2021, 06:02
Published 23 февраля 2021, 06:02
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
Накануне, 22 февраля, известный урбанист и блогер Илья Варламов, который ранее не раз публиковал критические посты об Уфе, опубликовал на своей странице в соцсетях пост о том, что намерен вновь наведаться в Уфу.
— Насколько я понял, Радий Хабиров приглашает нас в Уфу. От себя могу сказать, что готов приехать и помочь добрым советом! – уточнил Илья Варламов.
Он пояснил, что будет рад убедиться, что столица Башкирии встречает свой грядущий 450-летний юбилей обновленным, красивым и комфортным городом и при этом «не погрязшей в старых представлениях о развитии города».
Илья Варламов пожелал, чтобы во всем регионе такими темпами не осталось «историй из-под забора».
Вместе с ним в Уфу также готов приехать и другой известный урбанист Максим Кац.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях приглашение в Башкирию, адресованное им обоим, как активным критикам. Он уточнил, что готов спокойно принимать от взыскательных гостей привычные эскапады об «ужасах Уфы».