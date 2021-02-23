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Posted 23 февраля 2021, 06:02

Published 23 февраля 2021, 06:02

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

Илья Варламов и Максим Кац приняли приглашение главы Башкирии приехать в Уфу

Илья Варламов и Максим Кац приняли приглашение главы Башкирии приехать в Уфу

23 февраля 2021, 06:02
Фото: 1MI.
Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил известных урбанистов оценить «куда двигается Уфа».

Накануне, 22 февраля, известный урбанист и блогер Илья Варламов, который ранее не раз публиковал критические посты об Уфе, опубликовал на своей странице в соцсетях пост о том, что намерен вновь наведаться в Уфу.

— Насколько я понял, Радий Хабиров приглашает нас в Уфу. От себя могу сказать, что готов приехать и помочь добрым советом! – уточнил Илья Варламов.

Он пояснил, что будет рад убедиться, что столица Башкирии встречает свой грядущий 450-летний юбилей обновленным, красивым и комфортным городом и при этом «не погрязшей в старых представлениях о развитии города».

Илья Варламов пожелал, чтобы во всем регионе такими темпами не осталось «историй из-под забора».

Вместе с ним в Уфу также готов приехать и другой известный урбанист Максим Кац.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях приглашение в Башкирию, адресованное им обоим, как активным критикам. Он уточнил, что готов спокойно принимать от взыскательных гостей привычные эскапады об «ужасах Уфы».

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#Общество#Новости#Благоустройство
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