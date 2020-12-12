Урбанист Илья Варламов прокомментировал заявление мэра Агидели о неработающих жителях

Люди — не идиоты, никто не захочет тратить своё время и здоровье, чтобы получать какие-то подачки, которых хватит только на продукты, а на коммуналку уже нет, не говоря уже о новой куртке или паре обуви. В этих условиях призыв «зарабатывайте!» выглядит не только как глупость, но и как издевательство, считает Илья Варламов.