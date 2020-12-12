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Урбанист Илья Варламов прокомментировал заявление мэра Агидели о неработающих жителях

12 декабря 2020, 05:47
Фото: Личная страница Фаниса Гильванова ВКонтакте
Известный блогер и урбанист Илья Варламов раскритиковал слова мэра Агидели Фаниса Гильванова, который ранее заявил, что горожане не хотят работать.

Напомним, градоначальник заявил, что агидельцы «не хотят шить, не хотят быть продавцами, поварами, медсестрами и врачами». При этом центр занятости предлагает множество вакансий. В комментариях к его посту жители сошлись во мнении, что уровень зарплат их не устраивает. Вчера, в рамках встречи с журналистами заместитель премьер-министра правительства РБ и министр экономического развития в регионе Рустам Муратов раскритиковал заявление мэра.

Друзья, я прошу вас отложить все срочные дела и пожалеть мэра башкирского города Агидель Фаниса Гильванова. Дело в том, что ему достался неправильный народ — ленивый и привередливый. Мэр пашет, старается, создаёт в городе рабочие места, а людишки не хотят работать, пишет Варламов в своём блоге.

В свою очередь, как рассказывает урбанист, люди предложили мэру самому поработать за такую зарплату. По данным Ильи Варламова, в 2019 году Фанис Гильванов заработал более двух миллионов рублей, что 4,5 раза больше средней зарплаты в Башкирии и в 11 раз больше той зарплаты, на которую он предлагает идти агидельцам.

Люди — не идиоты, никто не захочет тратить своё время и здоровье, чтобы получать какие-то подачки, которых хватит только на продукты, а на коммуналку уже нет, не говоря уже о новой куртке или паре обуви. В этих условиях призыв «зарабатывайте!» выглядит не только как глупость, но и как издевательство, считает Илья Варламов.

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