Урбанист Илья Варламов прокомментировал заявление мэра Агидели о неработающих жителях

Напомним, градоначальник заявил, что агидельцы «не хотят шить, не хотят быть продавцами, поварами, медсестрами и врачами». При этом центр занятости предлагает множество вакансий. В комментариях к его посту жители сошлись во мнении, что уровень зарплат их не устраивает. Вчера, в рамках встречи с журналистами заместитель премьер-министра правительства РБ и министр экономического развития в регионе Рустам Муратов раскритиковал заявление мэра.
Друзья, я прошу вас отложить все срочные дела и пожалеть мэра башкирского города Агидель Фаниса Гильванова. Дело в том, что ему достался неправильный народ — ленивый и привередливый. Мэр пашет, старается, создаёт в городе рабочие места, а людишки не хотят работать, пишет Варламов в своём блоге.
В свою очередь, как рассказывает урбанист, люди предложили мэру самому поработать за такую зарплату. По данным Ильи Варламова, в 2019 году Фанис Гильванов заработал более двух миллионов рублей, что 4,5 раза больше средней зарплаты в Башкирии и в 11 раз больше той зарплаты, на которую он предлагает идти агидельцам.
Люди — не идиоты, никто не захочет тратить своё время и здоровье, чтобы получать какие-то подачки, которых хватит только на продукты, а на коммуналку уже нет, не говоря уже о новой куртке или паре обуви. В этих условиях призыв «зарабатывайте!» выглядит не только как глупость, но и как издевательство, считает Илья Варламов.