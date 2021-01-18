mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2021, 05:41

Published 18 января 2021, 05:41

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Житель Башкирии заболел коронавирусом и застрял на карантине в Москве

18 января 2021, 05:41
На сегодняшнем оперативном совещании координатор Антиковидного центра и зампредседатель комитета Госсобрания республики по здравоохранению Римма Утяшева рассказала про жителя Башкирии, который заболел коронавирусом в Москве, из-за чего не смог вернуться на родину.

Обращение в центр поступило 16 января. Сообщалось, что житель Башкирии, находясь в Москве, заболел коронавирусом. Там он сидел на карантине в отеле, где ему не оказывали помощи. Заявитель, по данным антиковидного центра, обратился в московский департамент, однако из-за отсутствия московского медицинского полиса, помощь ему так и не предоставил.

Римма Утяшева заявила, что «своих не бросаем», поэтому центр связался с и. о. полномочного представителя РБ при президенте России. После чего в ковид-больному пришел врач, назначил лечение и выдал бесплатные лекарства.

Материалы по теме
В Башкирии выявлено 166 новых случаев заболевания коронавирусомВ республике создали новый проект «Антиковидный паспорт Башкортостана»
#Коронавирус COVID-19#Новости#Башкирия#Вирус#Болезнь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика