Житель Башкирии заболел коронавирусом и застрял на карантине в Москве

Posted 18 января 2021, 05:41
Published 18 января 2021, 05:41
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Обращение в центр поступило 16 января. Сообщалось, что житель Башкирии, находясь в Москве, заболел коронавирусом. Там он сидел на карантине в отеле, где ему не оказывали помощи. Заявитель, по данным антиковидного центра, обратился в московский департамент, однако из-за отсутствия московского медицинского полиса, помощь ему так и не предоставил.
Римма Утяшева заявила, что «своих не бросаем», поэтому центр связался с и. о. полномочного представителя РБ при президенте России. После чего в ковид-больному пришел врач, назначил лечение и выдал бесплатные лекарства.