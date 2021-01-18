Житель Башкирии заболел коронавирусом и застрял на карантине в Москве

Обращение в центр поступило 16 января. Сообщалось, что житель Башкирии, находясь в Москве, заболел коронавирусом. Там он сидел на карантине в отеле, где ему не оказывали помощи. Заявитель, по данным антиковидного центра, обратился в московский департамент, однако из-за отсутствия московского медицинского полиса, помощь ему так и не предоставил.