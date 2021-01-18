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В республике создали новый проект «Антиковидный паспорт Башкортостана»

18 января 2021, 05:26
Фото: pixabay.com
Глава республики Радий Хабиров объявил о новом проекте «Антиковидный паспорт Башкортостана». Целью нововведений является повышение иммунизации и охват вакцинации жителей региона.

По словам Хабирова, паспорт будут иметь те, кто переболел коронавирусом и вакцинировался. Оператором проекта выступит министерство цифрового развития. Для запуска проекта было создано два сайта.

Как сообщил глава Башкирии, проект решает ряд проблем. Например, если человек в возрасте 65+ переболел коронавирусом или привился от него, то находиться в самоизоляции находиться нет смысла. Кроме того, нововведение станет стимулирование людей к прохождению вакцинации. Паспорт можно получить на сайте Госуслуги.

Наличие антиковидного паспорта даст преференции, скидки, а также возможность посещать массовые мероприятия без каких-либо ограничений.

Радий Хабиров поручил провести информационную работу с населением.

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