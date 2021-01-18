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В Уфе с утра образовались 30-километровые пробки

18 января 2021, 04:05
Фото: скриншот камер Уфанет
В столице Башкирии в тестовом режиме перекрыли путепровод на улице Заки Валиди. Суммарно пробки в Уфе утром 18 января составили примерно 30 километров.

Осложнено движение на развязке улицы Заки Валиди и проспекта Салават Юлаева. Сковано движение с проспекта Салавата Юлаева в сторону улицы Октябрьской революции, которая буквально «стоит». Пробка, по данным Яндекс, наблюдается и на улице Пугачева, а также частично — на улице Менделеева.

С утра придется постоять на Демском шоссе и Бельском мосту. Затруднено движение на улицах Кирова, Революционная, Бакалинская.

Пробка образовалась на проспекте Октября на участке от остановки «Спортивная» до Русского драмтеатра. Красным на карте отмечен и перекресток проспект Октября — 50 лет СССР.

Водителям также придется постоять на улице Сельская Богородская.

В целом пробки на дорогах оцениваются 7 баллов.

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#Новости#Башкирия#Пробки#Уфа#Анна Кононова#Город
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