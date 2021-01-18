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Posted 18 января 2021, 10:02

Published 18 января 2021, 10:02

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Главврача из Башкирии обвинили в подделке диагноза COVID-19 ради 68 тысяч рублей

18 января 2021, 10:02
В Башкирии главный врач Белебеевской ЦРБ Рустем Ишмурзин заболел коронавирусом. В одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что руководитель медучреждения сам поставил себе диагноз ради получения выплаты в размере 68 тысяч рублей.

Ранее в мессенджере появилась фотография, на которой указан результат ПЦР-анализа на коронавирус главврача Белебеевской ЦРБ Рустема Ишмурзина.

Рустем Ишмурзин в разговоре с корреспондентом Mkset опроверг распространяющуюся информацию и рассказал, что действительно заболел коронавирусом и сейчас находится на изоляции дома вместе с женой и детьми.

— Анализ делали в Уфе в РКБ, там моей подписи нет. Я такой ерундой не занимаюсь. Мне друзья покупают продукты и привозят. У меня 39,5° температура была неделю и кашель, я не выхожу никуда. Я на это внимание не обращаю, но людей сейчас ненормальных много стало. Белебеевская ЦРБ не делает анализы, только РКБ, а как я там могу себе анализы приделать? У меня результаты КТ есть – 15% поражения легких, — сообщил он.

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