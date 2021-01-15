В Уфе жители дома, который собираются снести, обвинили вице-премьера в бездействии

Отметим, что на пикет жители дома выходят не в первый раз. Дело в том, что ранее администрация Уфы признала здание аварийным и теперь на его месте планируется строительство Арбитражного суда Башкирии. Однако жильцы считают, что их дом надежный. Это подтвердили два суда и две судебные экспертизы. Позже мэрия добилась проведения дополнительной проверки, которая признала дом аварийным.