mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе жители дома, который собираются снести, обвинили вице-премьера в бездействии

15 января 2021, 09:09
Фото: Mkset.ru
Жители дома № 5/3 по улице Карла Маркса в центре Уфы, который власти собираются снести, вновь вышли на одиночный пикет к зданию правительства Башкирии. На этот раз они сообщили о бездействии республиканского вице-премьера.

Отметим, что на пикет жители дома выходят не в первый раз. Дело в том, что ранее администрация Уфы признала здание аварийным и теперь на его месте планируется строительство Арбитражного суда Башкирии. Однако жильцы считают, что их дом надежный. Это подтвердили два суда и две судебные экспертизы. Позже мэрия добилась проведения дополнительной проверки, которая признала дом аварийным.

После первого пикета, как рассказывают жители, глава Башкирии Радий Хабиров поручил заместителю премьер-министра правительства Раифу Абдрахманову оперативно разобраться с проблемой. Они утверждают, что вице-премьер ничего не предпринял по их ситуации и, кроме того, не принимает жильцов, а уже 18 числа они могут лишиться дома в судебном порядке.

Уфимская активистка Алла Яковлева опубликовала фотографии дома № 5/3 по улице Карла Маркса, который, отметим, точно не выглядит аварийным.

Вместе того, чтобы у них выкупить по 200 тысяч рублей квадратный метр с жилья, их пытаются вытурить за 47 [тысяч рублей за квадрат], как аварийный. Город сэкономить хочет в четыре раза. В этот раз не получится у них, заявила Алла Яковлева.

Фото: Mkset.ru

Также напомним, ранее жильцы рассказывали, что из исторического центра их собираются расселить в социальное жилье на окраине города, якобы заботясь об их жизни и здоровье.

Материалы по теме
Жильцы дома в центре Уфы просят Хабирова спасти здание
#Новости#Башкирия#Правительство#Радий Хабиров#Региональные органы власти#Анна Кононова#Общество#Видео
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44