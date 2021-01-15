Министерство культуры Башкирии проиграло суд против издания «Реальное время»

Ранее министерство подало в суд исковое заявление к Сулейманову о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении морального вреда в связи с публикацией в интернет-издании «Реальное время» статьи: «Р. Сулейманов: Сибай исконно считался культурным городом, Уфа в этом смысле уступала незаметно». В материале сообщалось, что в Сибайской государственной филармонии не производился ремонт, коллектив учреждения разбегается, а Минкульт не обращает внимание на сгоревшее здание.