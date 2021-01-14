В Башкирии ослабили режим повышенной готовности к коронавирусу

Министра здравоохранения Максим Забелин отметил, что в Башкирии и в России в целом наблюдается снижение темпа роста заболеваемости коронавирусом благодаря принятым мерам. Он добавила, что в настоящее время в республике продолжается вакцинация против Covid-19. В Башкирию поступило 13 842 дозы вакцины. До конца января ожидаются поставки ещё 40 тысяч доз, что позволит приступить уже к массовой вакцинации населения по поручению президента РФ.