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Posted 10 января 2021, 12:56

Published 10 января 2021, 12:56

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в первый рабочий день 2021 года

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в первый рабочий день 2021 года

10 января 2021, 12:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Снегопады и метель сменятся резким похолоданием.

В ночь на 11 января и до самого вечера в Башкирии ожидается облачная погода. Ночью — снег, местами до сильного, днем — местами до умеренного. На дорогах прогнозируется гололед, снежные заносы и накат, а также ухудшение видимости до 500 м.

Уже во вторник ночью температура воздуха опустится до -27° при прояснениях, днем температура воздуха составит -14…-19°. Осадки уменьшатся, и к середине первой рабочей недели ожидается похолодание до -20…-25° днем и ночью.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Погода
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