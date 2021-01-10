МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в первый рабочий день 2021 года

Posted 10 января 2021, 12:56
Published 10 января 2021, 12:56
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
В ночь на 11 января и до самого вечера в Башкирии ожидается облачная погода. Ночью — снег, местами до сильного, днем — местами до умеренного. На дорогах прогнозируется гололед, снежные заносы и накат, а также ухудшение видимости до 500 м.
Уже во вторник ночью температура воздуха опустится до -27° при прояснениях, днем температура воздуха составит -14…-19°. Осадки уменьшатся, и к середине первой рабочей недели ожидается похолодание до -20…-25° днем и ночью.