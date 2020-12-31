Вице-премьер РФ: в России жертвами коронавируса стали более 116 тысяч человек

К настоящему времени, по официальным данным, от коронавируса в стране умерли 56,4 тысячи человек. Всего с начала эпидемии вирус подтвердили у 3,1 миллиона пациентов. В статистике не учитываются случаи смерти пациентов от других заболеваний, даже если при этом у человека был подтвержденный диагноз COVID-19.