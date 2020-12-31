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Posted 31 декабря 2020, 09:09

Published 31 декабря 2020, 09:09

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

Вице-премьер РФ: в России жертвами коронавируса стали более 116 тысяч человек

Вице-премьер РФ: в России жертвами коронавируса стали более 116 тысяч человек

31 декабря 2020, 09:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По официальной статистике в России от опасной инфекции умерло вдвое меньше.

С начала распространения пандемии коронавируса в России от опасной инфекции умерли более 116 тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— От последствий коронавируса в стране умерло 70,9 тысячи пациентов. Еще 45,1 тысяч — смертность от других причин, не ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид.

Татьяна Голикова пояснила, что смертность в случае второго показателя связана с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, болезнями органов дыхания.

— Для оценки ситуации влияния, то есть последствий, мы учитываем вот эти 45 109 — как смертность, на которую ковид повлиял или его последствия.

К настоящему времени, по официальным данным, от коронавируса в стране умерли 56,4 тысячи человек. Всего с начала эпидемии вирус подтвердили у 3,1 миллиона пациентов. В статистике не учитываются случаи смерти пациентов от других заболеваний, даже если при этом у человека был подтвержденный диагноз COVID-19.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Ранее «Медиакорсеть» сравнила официальную статистику заболеваемости и смертности от корнавируса с результатами альтернативных подсчетов, а также открытых данных за полгода пандемии. Напомним, летом в Башкирии на 48% выросла смертность населения.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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