Главные культурные события в Башкирии в 2020 году

В этом году четче проявился намеренный традиционализм фестиваля, для которого этно-коллективы всегда были привлекательнее любой современной поп-группы: в стесненных обстоятельствах программа избавилась от всего «лишнего», осталось только самое дорогое — этника и академическая классика. В этом контексте выступление Пелагеи, закрывавшей первый день фестиваля, стало ключевым для «Сердца Евразии» не только по уровню исполнения и эмоциональной отдаче, но и концептуально — это был материал, мастерски исполненный, но старый. И дело не в том, что от конкретной певицы заждались новых студийных работ. Скорее, проблема в том, что фестиваль, который заводит разговор об актуальном слиянии традиционного и современного, говорит не про завтра и, кажется, уже даже не про сегодня (в этом году — с редкими исключениями в лице «Узорицы» и «Khoomei beat»). Да, в этом взгляде назад нет ничего плохого — ведь даже «Нашествие» продолжает греметь гитарами — но нет и перспективы: на исходе первой пятилетки фестиваль подошел к пределу своих возможностей, и его вынужденная лаконичность даже в условиях наспех собранного лайн-апа это доказывает.