Михаил Мишустин дал поручения по новым выплатам семьям с детьми

Минпросвещения, Минфин, Минтруд и Минэкономразвития до 1 марта должны представить свои предложения по улучшению системы оплаты труда преподавателей с учетом того, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума. А Минпросвещения, Минобрнауки и Минфин до 15 февраля должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате.