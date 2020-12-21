Михаил Мишустин дал поручения по новым выплатам семьям с детьми

Posted 21 декабря 2020, 12:17
Published 21 декабря 2020, 12:17
Modified 25 декабря 2024, 05:42
Updated 25 декабря 2024, 05:42
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений для министерств, ведомств и глав регионов по итогам пресс-конференции президента Владимира Путина 17 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства.
Часть этих поручений касается мер социальной поддержки и различных выплат. Так, Минтруду и Пенсионному фонду предстоит к 11 января отчитаться правительству об осуществлении президентских выплат в размере 5 тыс. руб. семьям с детьми до восьми лет, обещанных президентом к Новому году.
Также Минздрав, Росздравнадзор, Минтруд, Роструд и Фонд социального страхования — должны в течение недели проверить, были ли выплачены доплаты медикам, работающим с коронавирусными больными в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях.
Минпросвещения, Минфин, Минтруд и Минэкономразвития до 1 марта должны представить свои предложения по улучшению системы оплаты труда преподавателей с учетом того, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума. А Минпросвещения, Минобрнауки и Минфин до 15 февраля должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате.
Кроме того, Минэкономразвития, Минцифры и Минтруд должны до 25 декабря отчитаться перед кабмином, доступны ли населению услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры госуслуг.