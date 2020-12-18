Михаил Мишустин подписал документы о финансировании новых выплат на детей

Михаил Мишустин отметил, что российские семьи, которые в течение текущего года уже получали различные выплаты на детей, автоматически получат новую выплату. Направить заявление надо будет лишь в случае, если был закрыт банковский счет или семья ранее не получала выплат, в том числе потому, что ребенок родился после 1 июля этого года. Таким семьям нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или подать заявление через портал госуслуг.