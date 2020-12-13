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В Уфе на Советской площади через пару дней «вырастет» пиксельная ёлка

13 декабря 2020, 04:30
Фото: ufacity.info
Установка искусственной инновационной ёлки на Советской площади в центе Уфы должна завершиться к 15 декабря.

На Советской площади в Уфе начался монтаж пиксельной ёлки, которая прибыла в город накануне. Подробности сообщили в администрации города.

Уже готово основание для ёлки. Началось возведение ее пирамидальной фигуры.

Власти города расписали преимущества новогоднего чуда техники. Помимо возможности многоразового использования они отметили возможность отображения на ёлке любых изображений, включая текстовые поздравления и пожелания, а также их звуковое сопровождение.

Среди изображений, которыми данное новогоднее сооружение готово порадовать горожан и гостей башкирской столицы, - разноцветные соты, снежинки, окружности с шарами внутри, игра цветов по типу радуги, российский флаг и т.д.

Фото: ufacity.info

Ёлка будет окружена ледовым городском и должна пробудить ностальгию у горожан старшего поколения, помнящих свое новогоднее детство, и заодно вызвать интерес подрастающего поколения своими техническими сюрпризами.

Эта площадка праздника станет одной из основных в Уфе, вместе с ней будут работать ёлки на площадях Салавата Юлаева и Ленина, а также площадка в Черниковке.

Основные работы должны быть завершены до 15 декабря.

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