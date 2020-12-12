Юная певица из Башкирии прошла в четвертьфинала проекта «Голос»

Яна Габбасова исполнила песню «Романс» группы «Сплин». Полина Гагарина призналась, что выступление «пробрало её до мурашек». Перед выступлением наставница дала совет девушке «забыть о музыке и раствориться в словах».
В этапе «Нокауты» Яна Габбасова боролась за место в команде вместе с Сафаэлем Мишиевым и Гором Испирянов.
Неравнодушными к выступлению представительницы Нефтекамска остались Сергей Шнуров и Валерий Сюткин, который сказал, что это был «чувственный рассказ, эмоциональный и очень тонкий».