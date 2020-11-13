mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кураистка из Башкирии выступила на шоу «Поле чудес»

13 ноября 2020, 13:29
Фото: Земфира Рашитова/ВКонтакте
Девушка из Башкирии Земфира Рашитова стала участницей шоу «Поле чудес». В эфире она сыграла на курае.

Пишу эти строки и уже волнуюсь! На съёмки я шла не за подарками, а достойно представить нашу Республику! Показать звучание курая и как можно больше рассказать о культуре нашего народа, написала Зефмира на своей странице в соцсетях.

Девушка поблагодарила за поддержку министерство культуры РБ и Дом дружбы народов. Передача выйдет в эфир сегодня, 13 ноября, на Первом канале в 19-45.

Напомним, ранее участником телепередачи стала семья из Агидели — баянист Азат и преподаватель аккордеона Гульназ Тухватуллины. Вместе со своим сыном Вадимом они сыграли на музыкальных инструментах национальную музыку.

Материалы по теме
Семья из Башкирии поразила ведущего «Поле чудес»
#Новости#Телевидение#Башкирия#Анна Кононова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44