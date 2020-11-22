Думать о России: какие законы разрабатывают депутаты из Башкирии

Заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин (в архиве 74 завершенных инициативы) занимался разработкой законодательных изменений, которые повысили ответственность за продажу насвая и снюса, предотвращают попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в России, дают возможность участвовать в судебном заседании с помощью систем видео-конференц-связи), а также предусматривают уголовную ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам. Также Рафаэль Марданшин был в числе депутатов, внесших изменения в законы о военной службе в стране, согласно которым теперь желающие служить в Росгвардии обязательно проходят проверку на полиграфе (отказ от такой проверки будет основанием для отказа в приеме на службу).