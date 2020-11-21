В России одобрили перераспределение средств на выплаты за первенцев

Posted 21 ноября 2020, 16:44
Published 21 ноября 2020, 16:44
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
Правительство России одобрило перераспределение субвенций на ежемесячные выплаты, которые предназначены семьям с первенцем. Субвенции будут направлены региональным бюджетам России на 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт кабмина.
Уточняется, что проект направлен на обеспечение ежемесячных выплат в полном объеме как в связи с рождением, так и с усыновлением первого ребенка.
Также правительство одобрило перераспределение объемов субсидий региональным бюджетам на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной соцпомощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в текущем году.