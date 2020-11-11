Смертельная лотерея: медики выяснили, кто чаще умирает от коронавируса

Согласно итогам анализа, в случае перетекания коронавируса из легкой формы в тяжелую, у пациентов появляется одышка. При этом поражение легких при любой форме течения заболевания так или иначе приводит к пневмонии, которая, в свою очередь, может привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — при таком состоянии легкие не доставляют достаточное количество кислорода через кровь к жизненно важным органам. Врачи подчеркивают, что сейчас не существует эффективных терапевтических методов лечения этого состояния.