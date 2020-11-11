Смертельная лотерея: медики выяснили, кто чаще умирает от коронавируса

Posted 11 ноября 2020, 12:54
Published 11 ноября 2020, 12:54
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
Число заражений COVID-19 в мире превысило 50 млн случаев, количество смертей перевалило за 1,2 млн. Медики и ученые без устали анализируют данные, которые поступают из разных уголков планеты в попытке вывести закономерности течения болезни. Так, в результатах исследования ученых из Китая содержится информация, для кого коронавирус будет смертельно опасен, а в каких случаях инфекция не сможет нанести серьезного вреда здоровью.
По данным исследований, в большинстве случаев (более 80%) болезнь протекает с легкими симптомами. Около 13% зараженных переносят инфекцию тяжело, 4,7% случаев заканчиваются летальным исходом. Китайские ученые отмечают, что смертельные случаи на данный момент больше характерны для мужчин (2,8%), чем для женщин (1,7%).
Согласно итогам анализа, в случае перетекания коронавируса из легкой формы в тяжелую, у пациентов появляется одышка. При этом поражение легких при любой форме течения заболевания так или иначе приводит к пневмонии, которая, в свою очередь, может привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — при таком состоянии легкие не доставляют достаточное количество кислорода через кровь к жизненно важным органам. Врачи подчеркивают, что сейчас не существует эффективных терапевтических методов лечения этого состояния.
Также исследования говорят, что коронавирус оседает в клетках дыхательных путей (легкие страдают больше всего), альвеол, сосудов, сердца, почек и ЖКТ. Поскольку организм бросает все силы на борьбу с болезнью, воспалительные процессы осложняются хроническими заболеваниями. Как правило, наиболее тяжело переносят коронавирус пациенты с сердечно-сосудистыми, хроническими респираторными заболеваниями, диабетом и тяжелыми формами инфекционных болезней (грипп, вирусный энцефалит и т. д.).
По словам китайских ученых, люди с одним хроническим заболеванием имеют в 1,8 раза больше шансов перенести болезнь в тяжелой форме или умереть, вне зависимости от возраста. Для тех же, у кого дополнительно два хронических заболевания, риск увеличивается в 2,6 раза.
Напомним, в Башкирии с начала пандемии коронавирус подтвердился у 11871 человека. 300 пациентов проходят лечение в стационарах, 524 — амбулаторно, 27 человек пребывают в тяжелом состоянии и еще пять — подключены к аппарату ИВЛ. Также сегодня, 11 ноября, в республике зарегистрирована 63-я смерть от коронавируса.