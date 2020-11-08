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Posted 8 ноября 2020, 08:44

Published 8 ноября 2020, 08:44

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии зарегистрировали коронавирус еще у 101 человека

В Башкирии зарегистрировали коронавирус еще у 101 человека

8 ноября 2020, 08:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В республике за минувшие сутки выявлено еще 101 человек с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РБ.

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 101 человека с коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество инфицированных в республике составляет 11547 человек.

За минувшие сутки в республике выздоровело 78 человек, всего 10754 жителей регионаперебороло опасную болезнь.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 20498 россиян, выздоровели 11492 человек. Под медицинским наблюдением в России остаются 419378 человек.

На 8 ноября в стране зарегистрировано 218 летальных исходов (общее количество — 30537 человек). Также за минувшие сутки в Башкирии от коронавируса скончался еще один человек.

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