В Башкирии зарегистрировали коронавирус еще у 101 человека

Posted 8 ноября 2020, 08:44
Published 8 ноября 2020, 08:44
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 101 человека с коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество инфицированных в республике составляет 11547 человек.
За минувшие сутки в республике выздоровело 78 человек, всего 10754 жителей регионаперебороло опасную болезнь.
За минувшие сутки коронавирус выявлен у 20498 россиян, выздоровели 11492 человек. Под медицинским наблюдением в России остаются 419378 человек.
На 8 ноября в стране зарегистрировано 218 летальных исходов (общее количество — 30537 человек). Также за минувшие сутки в Башкирии от коронавируса скончался еще один человек.