В России зафиксировали снижение зарплат в частном секторе экономики

Posted 31 октября 2020, 11:53
Published 31 октября 2020, 11:53
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
По данным Росстата, в августе жители России в среднем зарабатывали по 47,6 тыс. руб. За год уровень среднемесячных зарплат вырос на 2688 рублей (на 3,7%), но почти весь этот прирост «съела» инфляция, и в реальном выражении заработки стали больше лишь на 0,1%. Учитывая резкое падение курса рубля в этом году, россияне стали еще беднее.
И если в госсекторе зарплаты в реальном выражении за последний год выросли на 7-8%, то в частном секторе уровень реальных зарплат упал примерно на 2,5%, чего статистика не фиксировала с 2016 года. По отраслям заработная плата в реальном выражении оказалась ниже прошлогодней в торговле, транспорте, строительстве, обрабатывающих производствах, гостиничном и ресторанном бизнесе.
Предприниматели подчеркивают, что им приходится сокращать фонд оплаты труда из-за потери выручки и накопившихся долгов по налогам перед государством.
Напомним, ранее Башстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате по оценке периода с января по июль в Башкирии. Средний заработок составляет 37 055 рублей. Отметим, что этот показатель был таким же по оценке периода с января по июнь.
Кроме того, Правительство Башкирии утвердило программу снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в республике. Соответствующее постановление было размещено на портале правовой информации.