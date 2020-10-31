mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября 2020, 11:53

Published 31 октября 2020, 11:53

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В России зафиксировали снижение зарплат в частном секторе экономики

В России зафиксировали снижение зарплат в частном секторе экономики

31 октября 2020, 11:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По данным Центробанка, работники частных компаний пережили рекордное как минимум за четыре года падение реальных зарплат — на 2,5%.

По данным Росстата, в августе жители России в среднем зарабатывали по 47,6 тыс. руб. За год уровень среднемесячных зарплат вырос на 2688 рублей (на 3,7%), но почти весь этот прирост «съела» инфляция, и в реальном выражении заработки стали больше лишь на 0,1%. Учитывая резкое падение курса рубля в этом году, россияне стали еще беднее.

И если в госсекторе зарплаты в реальном выражении за последний год выросли на 7-8%, то в частном секторе уровень реальных зарплат упал примерно на 2,5%, чего статистика не фиксировала с 2016 года. По отраслям заработная плата в реальном выражении оказалась ниже прошлогодней в торговле, транспорте, строительстве, обрабатывающих производствах, гостиничном и ресторанном бизнесе.

Предприниматели подчеркивают, что им приходится сокращать фонд оплаты труда из-за потери выручки и накопившихся долгов по налогам перед государством.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, ранее Башстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате по оценке периода с января по июль в Башкирии. Средний заработок составляет 37 055 рублей. Отметим, что этот показатель был таким же по оценке периода с января по июнь.

Кроме того, Правительство Башкирии утвердило программу снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в республике. Соответствующее постановление было размещено на портале правовой информации.

Материалы по теме
Деньги есть, но вам не хватит: почему зарплаты в Башкирии плохо растут
#Андрей Королев#Экономика#Новости#Зарплата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика