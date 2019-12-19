Деньги есть, но вам не хватит: почему зарплаты в Башкирии плохо растут

Posted 19 декабря 2019, 10:30
Published 19 декабря 2019, 10:30
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
Судя по официальной статистике, Башкирию ждут радужные перспективы: согласно докладу замглавы муниципалитета Николая Фадеева, к концу 2019 года среднемесячная зарплата в Уфе составит 49,9 тыс. руб. (в 2018 г. — 46,5 тыс. руб.). При этом даже по «консервативному» сценарию в грядущем году зарплаты в башкирской столице вырастут до 51,9 тыс. руб.
Бумажные цифры
Согласно исследованиям «РИА Рейтинг», медианная зарплата (заработок, который находится посередине зарплатного списка) по Башкирии в этом году составляет 27,8 тыс. руб. (самый распространенный уровень дохода — 18–41 тыс. руб.). Среди субъектов РФ Башкирия продолжает держаться в середине — на 33 месте (в 2017 г. — 21,3 тыс. руб., 36 место). По данным министра экономического развития РБ Рустама Муратова, за 8 месяцев 2019 года средняя зарплата составила 35,6 тыс. руб. В то же время в Башкирии сохраняется довольно высокий уровень серых зарплат (темпы поступления в бюджет НДФЛ и страховых взносов существенно отстают от темпов поступления остальных налогов).
«РИА Рейтинг» отмечает, что менее 15 тыс. руб. получают 13,4% населения, т. е. 536 тыс. человек. Стоит отметить этот показатель, поскольку в методологии исследования этой планкой отмечен уровень низкой зарплаты в 2019 году (в 2017 году он был на уровне 10 тыс. руб.), крайне близкой к МРОТ. Это говорит не столько про то, что за последние два года в регионе вырос МРОТ (8,9 тыс. руб. в 2017 г., 12,9 тыс. руб. в 2019 г., 13,9 тыс. руб. в 2020 г.) и жить стало легче, сколько о том, что подобный рост не влияет на благосостояние, поскольку растет вслед за ценами: жители региона просто вынуждены больше тратить. В частности, только одно повышение НДС, по подсчетам Федерации независимых профсоюзов России, в среднем увеличило расходы каждого платежеспособного гражданина как раз на 5 тыс. руб. в год. Но есть еще повышение цен на бензин, акцизов, подорожание коммунальных услуг и т. д. То есть «рост» зарплат пока что даже не поспевает за движением цен.
При том, что статистика говорит о формальном росте заработной платы в Башкирии, реальные доходы жителей России последние пять лет падают. Так, например, по данным Росстата на ноябрь 2018 года, реальная зарплата в России выросла на 4,6%, а реальные располагаемые доходы сократились на 2,9%. Согласно аналитике «Газеты.ру», реальные доходы выросли лишь на 0,9%, а это практически не ощутимые изменения. Фактически это не говорит об улучшении благосостояния населения — учитывая инфляцию, эти доходы население вынуждено использовать не для накопления средств, а для закрытия первоочередных потребностей, стоимость которых росла в последнее время выше их доходов.
Сельский вопрос
Говоря о сравнительно высокой зарплате в столице региона, стоит отметить, что в Башкирии велика доля сельского населения, зарплата которого ощутимо меньше городского. Напомним, что удельный вес сельского населения в регионе почти в 1,5 раза выше (городское — 62%, сельское — 38%), чем в среднем по России (согласно Росстату — 26%). При этом если обратиться к данным Башстата, ежемесячный доход менее 15 тыс. руб. получает 31,8% населения Башкирии (15,7% — до 10 тыс. руб., 16,1% — от 10 до 15 тыс. руб.).
— Я вот могу совершенно честно сказать, что молодой учитель в селе без опыта, устроившийся сразу после вуза, получает 15,5 тысяч рублей, — подчеркнул и. о. министра образования РБ Айбулат Хажин. — Это я говорю про одну ставку. Естественно, это не та зарплата, которая позволит молодому человеку думать о создании семьи и о дальнейшем развитии.
В этом контексте стоит отметить, что если в 2017 году зарплату свыше 100 тыс. руб. в Башкирии получали лишь 1,8% населения, то в 2019 году — уже 3%. То есть разрыв между социальными слоями населения постепенно увеличивается, в связи с чем средний показатель по зарплатам действительно растет, но по факту этот рост касается очень малого объема населения.
Кредитная история
Стоит отметить не самую явную, но вполне характерную деталь: о том, что россиянам не хватает этих стремительно растущих зарплат на жизнь, говорит спрос на кредиты.
— У человека может вырасти заработная плата, но одновременно с этим появится кредит или вырастет платеж по нему, повысится стоимость тех или иных услуг и товаров, по итогу он окажется или в нуле или даже в минусе — и, как показывает статистика последних лет, больше в минусе, — отмечает директор офиса продаж «Брокеркредитсервис» Вячеслав Абрамов.
По данным РБК-Уфа, заемщики Башкирии к началу октября текущего года должны были банкам 463,8 млрд руб. При этом в сентябре Башкирия лидировала в ПФО как по объемам кредитования (14,7% от выдачи в ПФО), так и по размеру кредитной задолженности (14,9% от совокупной по округу).
Рост за счет сокращений
Подсчеты ВШЭ говорят, что власти регионов и чиновники в бюджетных организациях, не имея реальных ресурсов на то, чтобы подтянуть показатели к президентским выборам в 2018 года, пошли на масштабные сокращения сотрудников. Это позволило отчитаться о повышении зарплат в поликлиниках, школах и научных организациях: тот же размер зарплатного фонда распределили среди оставшегося штата.
В частности, за январь — сентябрь прошлого года выплаты младшему медперсоналу выросли на 70%, за это уволили каждого третьего (35%). Зарплаты научных сотрудников подняли на 90%, но при этом пришлось сократить каждого десятого (10,29%). В учреждениях культуры средняя зарплата выросла на 28,7%, но уволили 8,4% работников. В вузах сократили 6,6% штата (рост зарплат на 38,2%), в организациях дополнительного образования — 6,8% (на 18,9%).
И тем не менее, зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов Владимира Путина 2012 года (должны были быть выполнены в 2018 году), в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чеченской республике. Во всех остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников. Напомним, в новом майском указе, который Путин подписал после переизбрания на пост президента в прошлом году, новых целей повысить зарплаты нет.
С новым годом
В этом году ситуация с доходами россиян едва ли улучшится: по официальному прогнозу Минэкономразвития, в этом году они могут вырасти по итогам года на 0,1%. В прошлом году ожидалось, что рост реальных зарплат россиян в 2019 году ожидается на уровне 1,4%.
Примечательно, что, несмотря на сообщение Росстата о «резком росте» в 2019 году реальных доходов россиян, эксперты в принципе сомневаются в этой возможности:
— Если же отвлечься от данных Росстата и задаться вопросом, могут ли в теории реальные доходы россиян расти, то, чтобы ответить на этот вопрос положительно, необходимы либо опережающие темпы роста зарплаты, чего на практике не происходит, либо должна сильно снижаться потребительская инфляция, которую опять же не стоит путать с обычной инфляцией, потребительская всегда выше (не только в нашей стране, но и в большинстве стран). Но и этого тоже не наблюдается: по историческим меркам инфляция у нас хоть и довольно низкая, но не настолько низкая, чтобы привести к росту реальных доходов, — отмечает экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС при президенте РФ Сергей Хестанов.
В базовом варианте макропрогноза на 2020 год рост реальных доходов россиян ожидается на уровне 1,5%, при этом Счетная палата сомневается в реалистичности такой оценки, называя ее слишком оптимистичной. Очевидно, что в правительственных отчетах республики Башкортостан зарплаты продолжат расти, а благосостояние населения — улучшаться. Правда, снова только на бумаге.