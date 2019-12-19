Деньги есть, но вам не хватит: почему зарплаты в Башкирии плохо растут

«РИА Рейтинг» отмечает, что менее 15 тыс. руб. получают 13,4% населения, т. е. 536 тыс. человек. Стоит отметить этот показатель, поскольку в методологии исследования этой планкой отмечен уровень низкой зарплаты в 2019 году (в 2017 году он был на уровне 10 тыс. руб.), крайне близкой к МРОТ. Это говорит не столько про то, что за последние два года в регионе вырос МРОТ (8,9 тыс. руб. в 2017 г., 12,9 тыс. руб. в 2019 г., 13,9 тыс. руб. в 2020 г.) и жить стало легче, сколько о том, что подобный рост не влияет на благосостояние, поскольку растет вслед за ценами: жители региона просто вынуждены больше тратить. В частности, только одно повышение НДС, по подсчетам Федерации независимых профсоюзов России, в среднем увеличило расходы каждого платежеспособного гражданина как раз на 5 тыс. руб. в год. Но есть еще повышение цен на бензин, акцизов, подорожание коммунальных услуг и т. д. То есть «рост» зарплат пока что даже не поспевает за движением цен.