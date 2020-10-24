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Posted 24 октября 2020, 12:02

Published 24 октября 2020, 12:02

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

Эксперты: почему в российских аптеках кончаются лекарства

Эксперты: почему в российских аптеках кончаются лекарства

24 октября 2020, 12:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Из-за новой системы маркировки лекарств пострадали продажи лекарств от пневмонии и сезонных заболеваний — как в каждой торговой точке, так и в аптечных сетях в целом.

Как сообщают в различных регионах страны, в аптеках катастрофическая ситуация с лекарствами. В частности, поставки многих необходимых в условиях пандемии препаратов приостановлены до 30 октября, сейчас продаются остатки со складов. Причина в сбое системы маркировки лекарств.

Напомним, в конце 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Согласно документу, маркировка лекарственных препаратов стала обязательной с 1 июля 2020 года, чтобы защитить население от фальсификатов, некачественных и контрафактных лекарств.

Эксперты отмечают, что подготовка к запуску началась еще год назад, было потрачено около 40 млн руб., но проблем и сбоев избежать все равно не удалось. В частности, система мониторинга не справляется с нагрузкой, а систематические сбои техники тормозят обработку документов. Все это ведет к сокращению продаж в каждой торговой точке и в сети в целом.

Подробнее — в исследовании «Новых известий».

Напомним, ранее Mkset проанализировал, почему Башкирии жалуются на нехватку лекарств и их отчаянную дороговизну. Одной из ключевых причин эксперты также назвали систему маркировки лекарств.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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