Эксперты: почему в российских аптеках кончаются лекарства

Posted 24 октября 2020, 12:02
Published 24 октября 2020, 12:02
Modified 17 октября 2022, 20:19
Updated 17 октября 2022, 20:19
Как сообщают в различных регионах страны, в аптеках катастрофическая ситуация с лекарствами. В частности, поставки многих необходимых в условиях пандемии препаратов приостановлены до 30 октября, сейчас продаются остатки со складов. Причина в сбое системы маркировки лекарств.
Напомним, в конце 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Согласно документу, маркировка лекарственных препаратов стала обязательной с 1 июля 2020 года, чтобы защитить население от фальсификатов, некачественных и контрафактных лекарств.
Эксперты отмечают, что подготовка к запуску началась еще год назад, было потрачено около 40 млн руб., но проблем и сбоев избежать все равно не удалось. В частности, система мониторинга не справляется с нагрузкой, а систематические сбои техники тормозят обработку документов. Все это ведет к сокращению продаж в каждой торговой точке и в сети в целом.
Напомним, ранее Mkset проанализировал, почему Башкирии жалуются на нехватку лекарств и их отчаянную дороговизну. Одной из ключевых причин эксперты также назвали систему маркировки лекарств.