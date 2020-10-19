В России планируют повторить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей

Тем временем меры поддержки граждан, которые были введены в пандемию, могут быть продолжены. Об этом сообщает Primpress со ссылкой на депутата Госдумы Евгения Федорова. По словам депутата, новые ограничительные меры могут сильно ударить по благосостоянию российских семей, поэтому ряд «детских» выплат должен осуществляться на постоянной основе.