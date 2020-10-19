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Posted 19 октября 2020, 13:01

Published 19 октября 2020, 13:01

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В России планируют повторить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей

В России планируют повторить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей

19 октября 2020, 13:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Как отметили в Госдуме РФ, новые ограничения из-за коронавируса могут сильно ударить по материальному благосостоянию российских семей, поэтому выплата новых пособий для детей до 16 лет может повториться.

Выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным в качестве поддержки во время коронавирусной пандемии: в июне семьи получили единовременную 10 тыс. руб. на каждого ребенка 3-16 лет, в июле деньги были выплачены повторно. Позднее «третьей волны» таких выплат не последовало.

Тем временем меры поддержки граждан, которые были введены в пандемию, могут быть продолжены. Об этом сообщает Primpress со ссылкой на депутата Госдумы Евгения Федорова. По словам депутата, новые ограничительные меры могут сильно ударить по благосостоянию российских семей, поэтому ряд «детских» выплат должен осуществляться на постоянной основе.

Евгений Федоров подчеркнул, что это «приоритетная статья, и возможности федерального бюджета позволяют реализовать эту программу».

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