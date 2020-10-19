В России планируют повторить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей

Posted 19 октября 2020, 13:01
Published 19 октября 2020, 13:01
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным в качестве поддержки во время коронавирусной пандемии: в июне семьи получили единовременную 10 тыс. руб. на каждого ребенка 3-16 лет, в июле деньги были выплачены повторно. Позднее «третьей волны» таких выплат не последовало.
Тем временем меры поддержки граждан, которые были введены в пандемию, могут быть продолжены. Об этом сообщает Primpress со ссылкой на депутата Госдумы Евгения Федорова. По словам депутата, новые ограничительные меры могут сильно ударить по благосостоянию российских семей, поэтому ряд «детских» выплат должен осуществляться на постоянной основе.
Евгений Федоров подчеркнул, что это «приоритетная статья, и возможности федерального бюджета позволяют реализовать эту программу».