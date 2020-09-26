Некоторые категории жителей Башкирии получат до 35 тысяч рублей из-за коронавируса

Согласно документу, единовременные выплаты предназначены для работников госучреждений, подведомственных республиканскому Минобру, которые работали в период с 20 апреля по 13 июля текущего года в течение двух недель по месту нахождения своего предприятия в условиях действия карантина или режима изоляции.