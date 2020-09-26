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Posted 26 сентября 2020, 09:21

Published 26 сентября 2020, 09:21

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Некоторые категории жителей Башкирии получат до 35 тысяч рублей из-за коронавируса

Некоторые категории жителей Башкирии получат до 35 тысяч рублей из-за коронавируса

26 сентября 2020, 09:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Соответствующий указ, который касается сотрудников образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием обучающихся, был подписан главой республики Радием Хабировым 24 сентября.

Согласно документу, единовременные выплаты предназначены для работников госучреждений, подведомственных республиканскому Минобру, которые работали в период с 20 апреля по 13 июля текущего года в течение двух недель по месту нахождения своего предприятия в условиях действия карантина или режима изоляции.

По 25 тыс. руб. планируется выплатить представителям административно-управленческого персонала и сотрудникам, которые оказывали социальные, образовательные и медицинские услуги. Если в этот период в учреждении была выявлена коронавирусная инфекция, то сумма выплаты составит 35 тыс. руб.

По 10 тыс. руб. планируется выплатить работникам, которые обеспечивали условия для оказания услуг, если в учреждении была выявлена коронавирусная инфекция, то сумма выплаты составит 15 тыс. руб.

Источники финансового обеспечения этих расходов определит Правительство РБ.

Ранее в Башкирии 962 сотрудника медучреждений получили выплаты, связанные с коронавирусной инфекцией, в том числе семьи четырех погибших врачей. Общая сумма выплат составила 75,5 млн руб. Также компенсацию получили 203 переболевших Covid-19 сотрудников РКБ имени Куватова в Уфе.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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