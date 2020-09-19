Эксперты: почему лекарство от коронавируса «Арепливир» стоит больше 12 тысяч рублей

По словам эксперта фармакологического рынка Николая Беспалова, высокая цена на лекарство обусловлена высоким спросом на него во всем мире: «учитывая международную обстановку и ситуацию с эпидемией, он вряд ли может стоить дешево». При этом эксперт подчеркнул, что большей проблемой может стать не цена, а сама возможность свободно приобрести это лекарство в аптеках.