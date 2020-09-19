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Эксперты: почему лекарство от коронавируса «Арепливир» стоит больше 12 тысяч рублей

19 сентября 2020, 09:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Высокая стоимость российского препарата обусловлена высоким спросом на это лекарство во всем мире. При этом «Арепливир» еще не доказал свою полную эффективность.

Препарат «Арепливир» будет продаваться в аптеках только по рецепту, а его рекомендованная розничная цена — 12,3 тыс. руб.

По словам эксперта фармакологического рынка Николая Беспалова, высокая цена на лекарство обусловлена высоким спросом на него во всем мире: «учитывая международную обстановку и ситуацию с эпидемией, он вряд ли может стоить дешево». При этом эксперт подчеркнул, что большей проблемой может стать не цена, а сама возможность свободно приобрести это лекарство в аптеках.

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что препарат еще не доказал свою стопроцентную эффективность в лечении коронавируса. Более того, ранние исследования этого лекарства в Японии доказали, что препарат не эффективен.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, препарат для лечения коронавируса одобрили в федеральном Минздраве в июне этого года. В аптеках препарат появится уже с 21 сентября. По словам гендиректора фармкомпании «Промомед», которая разработала препарат, Андрея Младенцева, сделать это лекарство более дешевым, поскольку цена в розницу не может сильно отличаться от той цены, по которой ранее закупало лекарство государство.

#Новости#Здравоохранение#Коронавирус 2021#Андрей Королев#Общество
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