Эксперты: почему лекарство от коронавируса «Арепливир» стоит больше 12 тысяч рублей

Препарат «Арепливир» будет продаваться в аптеках только по рецепту, а его рекомендованная розничная цена — 12,3 тыс. руб.
По словам эксперта фармакологического рынка Николая Беспалова, высокая цена на лекарство обусловлена высоким спросом на него во всем мире: «учитывая международную обстановку и ситуацию с эпидемией, он вряд ли может стоить дешево». При этом эксперт подчеркнул, что большей проблемой может стать не цена, а сама возможность свободно приобрести это лекарство в аптеках.
Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что препарат еще не доказал свою стопроцентную эффективность в лечении коронавируса. Более того, ранние исследования этого лекарства в Японии доказали, что препарат не эффективен.
Напомним, препарат для лечения коронавируса одобрили в федеральном Минздраве в июне этого года. В аптеках препарат появится уже с 21 сентября. По словам гендиректора фармкомпании «Промомед», которая разработала препарат, Андрея Младенцева, сделать это лекарство более дешевым, поскольку цена в розницу не может сильно отличаться от той цены, по которой ранее закупало лекарство государство.