Застройщик ответил на запрет главы Башкирии возводить многоэтажку в Уфе

По словам Андрея Носкова, сам он сейчас находится в командировке в Казани, и запрет Хабирова на строительство дома на Шота Руставели для него самого стал новостью, но стройка уже остановлена.
Я пока не могу прокомментировать [запрет на строительство]. Комментировать слова главы региона — дело такое. Надо подумать, посмотреть,сказал «Медиакорсети» Носков.
Напомним, сегодня, 16 сентября, Хабиров лично посетил стройку на улице Шота Руставели в Уфе, на которую жаловались жители соседних домов, и потребовал, чтобы работы были остановлены в течение дня. Строительство вела компания, принадлежащая владельцу группы «ПСК-6» и депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову.