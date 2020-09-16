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Застройщик ответил на запрет главы Башкирии возводить многоэтажку в Уфе

16 сентября 2020, 05:38
Фото: Горсовет Уфы
Владелец компании, ведущей строительство многоэтажного дома на улице Шота Руставели в Уфе, Андрей Носков заверил, что все работы будут остановлены сегодня. Как сказал Носков «Медиакорсети», в ближайшее время строители обсудят последствия запрета главы Башкирии Радия Хабирова.

По словам Андрея Носкова, сам он сейчас находится в командировке в Казани, и запрет Хабирова на строительство дома на Шота Руставели для него самого стал новостью, но стройка уже остановлена.

Я пока не могу прокомментировать [запрет на строительство]. Комментировать слова главы региона — дело такое. Надо подумать, посмотреть,сказал «Медиакорсети» Носков.

Напомним, сегодня, 16 сентября, Хабиров лично посетил стройку на улице Шота Руставели в Уфе, на которую жаловались жители соседних домов, и потребовал, чтобы работы были остановлены в течение дня. Строительство вела компания, принадлежащая владельцу группы «ПСК-6» и депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову.

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#Новости#Башкирия#Уфа#Андрей Носков#Строительство#Эксклюзив#Анна Кононова#Политика
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