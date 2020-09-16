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В Башкирии ансамбль «Мирас» ушёл на карантин из-за заражения сотрудника коронавирусом

16 сентября 2020, 08:57
Фото: pixabay.com
Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» ушёл на двухнедельный карантин из-за выявления коронавируса у одной из сотрудниц. Об этом «МедиаКорСети» рассказал руководитель творческого объединения Байрас Ишбердин.

Коронавирус выявили у одной из сотрудниц «Мирас», в связи с чем ансамбль был отправлен на карантин. Других заболевших, по словам Байраса Ишбердина, нет.

На всякий случай ушли на карантин. Нет такого, чтобы все контактировали, но по требованию Роспортребндзора на две недели объявили карантин, сказал руководитель ансамбля.

Все сотрудники находятся под медицинским контролем. Занятия ансамбля будут проходить у каждого в домашних условиях.

Напомним, сегодня стало известно, что три депутата Госсобрания заразились коронавирусом, поэтому первое заседание осенней сессии пройдет в форме полу-ВКС.

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