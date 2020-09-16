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Три депутата Госсобрания Башкирии заразились коронавирусом

16 сентября 2020, 06:20
Фото: acebook Константина Толкачёва
В Госсобрании Башкирии есть заболевшие коронавирусом, сообщил глава Курултая Константин Толкачёв. В связи с этим первое заседание осенней сессии проведут в особом режиме.

Как рассказали «МедиаКорСети» в пресс-службе Курултая, коронавирусом заразились три депутата. В секретариате Госсобрания также есть единичные случаи заболевания, а часть сотрудников проходит обследование на наличие вируса.

Осенняя сессия только началась, а у нас уже имеются заразившиеся как среди депутатов, так и среди работников секретариата парламента, заявил Толкачев.

В пресс-службе Курултая пояснили, что завтрашнее пленарное заседание пройдет в режиме полу-ВКС — часть депутатов будет присутствовать очно, другая — онлайн. Обсуждения пройдут в разных кабинетах, при этом парламентариев разделят на не контактирующие группы. Ранее СМИ писали, что депутаты планируют рассмотреть назначения Андрея Назарова на должность премьер-министра Башкирии.

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