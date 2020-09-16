Три депутата Госсобрания Башкирии заразились коронавирусом

В пресс-службе Курултая пояснили, что завтрашнее пленарное заседание пройдет в режиме полу-ВКС — часть депутатов будет присутствовать очно, другая — онлайн. Обсуждения пройдут в разных кабинетах, при этом парламентариев разделят на не контактирующие группы. Ранее СМИ писали, что депутаты планируют рассмотреть назначения Андрея Назарова на должность премьер-министра Башкирии.