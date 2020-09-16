Три депутата Госсобрания Башкирии заразились коронавирусом

Как рассказали «МедиаКорСети» в пресс-службе Курултая, коронавирусом заразились три депутата. В секретариате Госсобрания также есть единичные случаи заболевания, а часть сотрудников проходит обследование на наличие вируса.
Осенняя сессия только началась, а у нас уже имеются заразившиеся как среди депутатов, так и среди работников секретариата парламента, заявил Толкачев.
В пресс-службе Курултая пояснили, что завтрашнее пленарное заседание пройдет в режиме полу-ВКС — часть депутатов будет присутствовать очно, другая — онлайн. Обсуждения пройдут в разных кабинетах, при этом парламентариев разделят на не контактирующие группы. Ранее СМИ писали, что депутаты планируют рассмотреть назначения Андрея Назарова на должность премьер-министра Башкирии.