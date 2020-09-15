«Мы готовы подставить плечо». Хабиров встретился с гендиректором БСК

Напомним, 8 сентября прошло собрание совета директоров БСК. Эдуард Давыдов рассказал о деятельности предприятия в период с 2013 по 2020 годы и планах компании. Также он отметил, что разработка Шахтау позволит производству продержаться до середины 2027 года. Ранее предприятие лишилось возможности разрабатывать новый источник сырья — шихан Куштау, которому после экологических протестов присвоили статус особо охраняемой природной территории. После этого президент России Владимир Путин поручил провести проверку на БСК, и по иску Генпрокуратуры РФ акции компании были арестованы.