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«Мы готовы подставить плечо». Хабиров встретился с гендиректором БСК

15 сентября 2020, 12:44
Фото: Правительство РБ
Сегодня, 15 сентября, в ходе посещения выставки «Газ. Нефть. Технологии — 2020» глава Башкирии Радий Хабиров пообщался с директором АО «БСК» Эдуардом Давыдовым.

На выставке была представлена экспозиция «Башкирской содовой компании». Эдуард Давыдов сообщи, что сейчас компания продумывает как безопасно добывать сырьё из котлована горы Куштау.

Радий Хабиров, в свою очередь, посоветовал обратить внимание на экологические вопросы, сохранение рабочих мест, а также модернизацию производства. Кроме того, глава Башкирии также спросил о заработной плате на БСК. Как сказал Давыдов, на 8700 сотрудников предприятия средняя заработная плата составляет 44 тысяч рублей.

Мы готовы во всем подставить вам плечо, давайте дальше двигаться вместе, отметил Хабиров.

Напомним, 8 сентября прошло собрание совета директоров БСК. Эдуард Давыдов рассказал о деятельности предприятия в период с 2013 по 2020 годы и планах компании. Также он отметил, что разработка Шахтау позволит производству продержаться до середины 2027 года. Ранее предприятие лишилось возможности разрабатывать новый источник сырья — шихан Куштау, которому после экологических протестов присвоили статус особо охраняемой природной территории. После этого президент России Владимир Путин поручил провести проверку на БСК, и по иску Генпрокуратуры РФ акции компании были арестованы.

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#Новости#Башкирская содовая компания#Радий Хабиров#Анна Кононова#Экономика
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