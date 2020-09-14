Суды Башкирии ответили на жалобу журналистов об ограничении доступа на заседания

Ранее представители СМИ Башкирии составили коллективную жалобу, что суды, ссылаясь на режим повышенной готовности в условиях эпидемии коронавируса, часто ограничивают доступ журналистов к заседаниям, в том числе без крайней на то необходимости. Однако в судах настаивают, что все ограничения сняты.