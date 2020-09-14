Суды Башкирии ответили на жалобу журналистов об ограничении доступа на заседания

Ранее представители СМИ Башкирии составили коллективную жалобу, что суды, ссылаясь на режим повышенной готовности в условиях эпидемии коронавируса, часто ограничивают доступ журналистов к заседаниям, в том числе без крайней на то необходимости. Однако в судах настаивают, что все ограничения сняты.
В настоящее время в целях обеспечения прав граждан на доступ к правосудию вышеуказанные ограничения на допуск в суды посетителей, в том числе представителей средств массовой информации, утратили силу,заявила Объединённая пресс-служба судов Башкортостана.
В ведомстве порекомендовали в случае необходимости решения проблем с допуском обращаться в пресс-службу, по общему номеру телефона (8 (347) 250-31-79, 8 (347) 251-26-31. В то же время представители башкирских судов отметили, что председатели вправе самостоятельно решать вопрос о допуске слушателей с учётом эпидемиологической обстановки.
Активное освещение многими журналистами судебных процессов в г. Уфе и районах республики не позволяет говорить о том, что какое-либо федеральное или региональное средство массовой информации ограничено в посещении зданий судов и освещении судебных процессов,сообщила пресс-служба.
Напомним, после начала пандемии суды временно приостановили деятельность. с 12 мая они возобновили слушания, при этом ограничив доступ на заседания лицам, не фигурирующим в судебных процессах.