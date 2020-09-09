В Уфе начался суд над местным жителем, который убил подозреваемого в педофилии

Напомним, 30 января по дороге домой Санкин встретил двух знакомых подростков, которые рассказали ему, что какой-то мужчина предлагал им раздеться у себя дома. Тогда Санкин отправился к этому мужчине и избил его до смерти. Позже стало известно, что Санкин украл у потерпевшего деньги, а часть из них отдал ребятам.