В Уфе начался суд над местным жителем, который убил подозреваемого в педофилии

Posted 9 сентября 2020, 08:21
Published 9 сентября 2020, 08:21
Modified 25 декабря 2024, 05:41
Updated 25 декабря 2024, 05:41
Напомним, 30 января по дороге домой Санкин встретил двух знакомых подростков, которые рассказали ему, что какой-то мужчина предлагал им раздеться у себя дома. Тогда Санкин отправился к этому мужчине и избил его до смерти. Позже стало известно, что Санкин украл у потерпевшего деньги, а часть из них отдал ребятам.
Как передаёт «ПроУфу», Владимир не признаёт свою вину и вместе с адвокатами пытается доказать, что совершил благородный поступок.