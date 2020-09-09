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Posted 9 сентября 2020, 08:21

Published 9 сентября 2020, 08:21

Modified 25 декабря 2024, 05:41

Updated 25 декабря 2024, 05:41

В Уфе начался суд над местным жителем, который убил подозреваемого в педофилии

9 сентября 2020, 08:21
Сегодня, 9 сентября, Калининский районный суд Уфы провёл предварительное слушание по делу уфимца Владимира Санкина, обвиняемого в убийстве педофила. Об этом сообщает издание «Proufu» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Башкирии.

Напомним, 30 января по дороге домой Санкин встретил двух знакомых подростков, которые рассказали ему, что какой-то мужчина предлагал им раздеться у себя дома. Тогда Санкин отправился к этому мужчине и избил его до смерти. Позже стало известно, что Санкин украл у потерпевшего деньги, а часть из них отдал ребятам.

Как передаёт «ПроУфу», Владимир не признаёт свою вину и вместе с адвокатами пытается доказать, что совершил благородный поступок.

#Происшествия#Новости#Башкирия#Уфа#Суд#Преступление
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