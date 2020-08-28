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Posted 28 августа 2020, 08:46

Published 28 августа 2020, 08:46

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Хабиров отказался от покупки контрольного пакета акций БСК

Хабиров отказался от покупки контрольного пакета акций БСК

28 августа 2020, 08:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика больше не планирует выкупать контрольный пакет акций БСК, сообщает РБК.

По данным издания, контроль республики над предприятием теперь возможен в случае признания сделок о приватизации незаконными. По словам Хабирова, БСК не может взять на себя ответственность за сохранение предприятия без сырья Куштау, а также угрожает сокращением двух тысяч сотрудников и остановкой производства.

Я два раза публично сказал, по сути, сделал публичную оферту. Мы предлагаем купить акции, получить контрольный пакет — и сами будем нести ответственность за это предприятие. С тех пор ни один представитель компании на нас не выходил. Чем глубже, чем дальше мы сейчас изучаем эту ситуацию, я полагаю, что этот вопрос уже не актуален, сказал Хабиров.

Также он добавил, что предприятие необходимо забрать, чтобы как «понимающие люди» решать его судьбу.

Напомним, Радий Хабиров заявил о покупке контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании» на фоне конфликта в Куштау. По его словам, предприятие необходимо спасть. На этой неделе президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку на БСК.

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#Политика#Новости#Башкирия
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