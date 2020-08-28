Хабиров отказался от покупки контрольного пакета акций БСК

Я два раза публично сказал, по сути, сделал публичную оферту. Мы предлагаем купить акции, получить контрольный пакет — и сами будем нести ответственность за это предприятие. С тех пор ни один представитель компании на нас не выходил. Чем глубже, чем дальше мы сейчас изучаем эту ситуацию, я полагаю, что этот вопрос уже не актуален, сказал Хабиров.