Хабиров отказался от покупки контрольного пакета акций БСК

Posted 28 августа 2020, 08:46
Published 28 августа 2020, 08:46
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
По данным издания, контроль республики над предприятием теперь возможен в случае признания сделок о приватизации незаконными. По словам Хабирова, БСК не может взять на себя ответственность за сохранение предприятия без сырья Куштау, а также угрожает сокращением двух тысяч сотрудников и остановкой производства.
Я два раза публично сказал, по сути, сделал публичную оферту. Мы предлагаем купить акции, получить контрольный пакет — и сами будем нести ответственность за это предприятие. С тех пор ни один представитель компании на нас не выходил. Чем глубже, чем дальше мы сейчас изучаем эту ситуацию, я полагаю, что этот вопрос уже не актуален, сказал Хабиров.
Также он добавил, что предприятие необходимо забрать, чтобы как «понимающие люди» решать его судьбу.
Напомним, Радий Хабиров заявил о покупке контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании» на фоне конфликта в Куштау. По его словам, предприятие необходимо спасть. На этой неделе президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку на БСК.