«Конфликт исчерпан». Глава Башкирии подвёл итог споров из-за Куштау

Конфликт вокруг горы Куштау в Башкирии, которую намеревалась разрабатывать Башкирская содовая компания, исчерпан. На Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединенно и очень солидарно сказали «нет», мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать, сказал Хабиров.