«Конфликт исчерпан». Глава Башкирии подвёл итог споров из-за Куштау

Posted 27 августа 2020, 04:36
Published 27 августа 2020, 04:36
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Конфликт вокруг горы Куштау в Башкирии, которую намеревалась разрабатывать Башкирская содовая компания, исчерпан. На Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединенно и очень солидарно сказали «нет», мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать, сказал Хабиров.
Он также добавил, что сделка по приватизации БСК принесла ущерб в десятки миллиардов рублей.
Напомним, вчера, 26 августа, президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку на БСК. Радий Хабиров поблагодарил его за вмешательство в конфликт.