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Posted 27 августа 2020, 04:36

Published 27 августа 2020, 04:36

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

«Конфликт исчерпан». Глава Башкирии подвёл итог споров из-за Куштау

«Конфликт исчерпан». Глава Башкирии подвёл итог споров из-за Куштау

27 августа 2020, 04:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил об окончании конфликта вокруг шихана Куштау в эфире телеканала «Россия 24».

Конфликт вокруг горы Куштау в Башкирии, которую намеревалась разрабатывать Башкирская содовая компания, исчерпан. На Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединенно и очень солидарно сказали «нет», мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать, сказал Хабиров.

Он также добавил, что сделка по приватизации БСК принесла ущерб в десятки миллиардов рублей.

Напомним, вчера, 26 августа, президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку на БСК. Радий Хабиров поблагодарил его за вмешательство в конфликт.

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#Политика#Новости#Башкирия#Радий Хабиров
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