Глава Курултая Башкирии высказался о БСК

Также он добавил, что БСК показывает отчёты с высокой эффективностью, которая направлена на благо акционеров, а не республики. Кроме того, от башкирской «Соды» региону необходимы инвестиции в производство, социальную сферу Стерлитамака и бережное отношение к природным ресурсам.