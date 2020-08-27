Глава Курултая Башкирии высказался о БСК

Posted 27 августа 2020, 10:42
Published 27 августа 2020, 10:42
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Толкачев заявил, что проверка сделок «Башкирской содовой компании» Генпрокуратурой «расставит всё по местам».
С потерей контроля над предприятием Республика Башкортостан получила экологические проблемы и раскол в обществе, сказал председатель Госсобрания.
Также он добавил, что БСК показывает отчёты с высокой эффективностью, которая направлена на благо акционеров, а не республики. Кроме того, от башкирской «Соды» региону необходимы инвестиции в производство, социальную сферу Стерлитамака и бережное отношение к природным ресурсам.
Напомним, вчера, 26 августа Владимир Путин высказался по вопросу Куштау и деятельности БСК. Президент поручил Генпрокуратуре проверить сделку по приватизации БСК. Сегодня ведомство инициировало проверку.