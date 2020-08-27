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Posted 27 августа 2020, 10:42

Published 27 августа 2020, 10:42

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Глава Курултая Башкирии высказался о БСК

Глава Курултая Башкирии высказался о БСК

27 августа 2020, 10:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вчера, 26 августа, председатель Госсобрания — Курултая республики Башкирии Константин Толкачев обсудил с членами правительства речь президента России Владимира Путина о ситуации с БСК и шаханом Куштау, сообщает «Ufacitynews».

Толкачев заявил, что проверка сделок «Башкирской содовой компании» Генпрокуратурой «расставит всё по местам».

С потерей контроля над предприятием Республика Башкортостан получила экологические проблемы и раскол в обществе, сказал председатель Госсобрания.

Также он добавил, что БСК показывает отчёты с высокой эффективностью, которая направлена на благо акционеров, а не республики. Кроме того, от башкирской «Соды» региону необходимы инвестиции в производство, социальную сферу Стерлитамака и бережное отношение к природным ресурсам.

Напомним, вчера, 26 августа Владимир Путин высказался по вопросу Куштау и деятельности БСК. Президент поручил Генпрокуратуре проверить сделку по приватизации БСК. Сегодня ведомство инициировало проверку.

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#Политика#Новости#Владимир Путин#Госсобрание Башкирии#Константин Толкачев
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