Минздрав Башкирии озвучил план иммунизации от пневмококковой инфекции

Posted 23 июля 2020, 06:14
Published 23 июля 2020, 06:14
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
Согласно плану минздрава Башкирии, до конца года вакцину от пневмококка должны получить 93 800 человек: 50 000 взрослые и 43 800 – дети.
Прежде всего, вакцинацию получат дети в возрасте от 2 до 5 лет, а также те взрослые, которые находятся в группе риска. К примеру, лица старше 60 лет, имеющие хронические заболевания легких, призывники.
Напомним, глава регионального управления Роспотребнадзора сообщил, что обеспокоен ростом внебольничной пневмонии в Башкирии. По данным Евгения Степанова, в Башкирии рост регистрируется с 20-й недели года (с 18 по 24 мая).
В ведомстве направили в минздрав Башкирии письмо, попросив медиков заняться иммунизацией населения от пневмококковой инфекции из групп риска.