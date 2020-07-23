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Posted 23 июля 2020, 06:14

Published 23 июля 2020, 06:14

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

Минздрав Башкирии озвучил план иммунизации от пневмококковой инфекции

Минздрав Башкирии озвучил план иммунизации от пневмококковой инфекции

23 июля 2020, 06:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Вакцинация
В ведомстве предоставили план вакцинации после рекомендаций Роспотребнадзора.

Согласно плану минздрава Башкирии, до конца года вакцину от пневмококка должны получить 93 800 человек: 50 000 взрослые и 43 800 – дети.

Прежде всего, вакцинацию получат дети в возрасте от 2 до 5 лет, а также те взрослые, которые находятся в группе риска. К примеру, лица старше 60 лет, имеющие хронические заболевания легких, призывники.

Напомним, глава регионального управления Роспотребнадзора сообщил, что обеспокоен ростом внебольничной пневмонии в Башкирии. По данным Евгения Степанова, в Башкирии рост регистрируется с 20-й недели года (с 18 по 24 мая).

В ведомстве направили в минздрав Башкирии письмо, попросив медиков заняться иммунизацией населения от пневмококковой инфекции из групп риска.

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#Общество#Вакцинация#Новости
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