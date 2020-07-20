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Posted 20 июля 2020, 10:14

Published 20 июля 2020, 10:14

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В Башкирии снова зафиксирован рост пневмонии

В Башкирии снова зафиксирован рост пневмонии

20 июля 2020, 10:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Последние данные о заболеваемости сообщили в башкирском минздраве.

По информации представителей ведомства, в республике за последние сутки увеличилось количество заболевших пневмонией. Сообщается, что по состоянию на 20 июля их число увеличилось на 70 человек, из больниц выписали 50 пациентов.

За ситуацией с пневмонией стали пристально наблюдать после резкого увеличения числа заболевших, которое превысило средние показатели в 50-70 человек в два раза, на прошлой неделе количество пациентов с этим диагнозом несколько снизилось, однако вчера за сутки было зафиксировано 74 случая заболевания внебольничной пневмонией. 78 пациентов с таким диагнозом выздоровели. Сегодня ситуация похожа.

Сегодня, 20 июля, на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в республике, сообщив, что не исключает повторное введение карантина. Напомним, уфимский блогер Евгения Куцуева рассказала правду о болезни своего отца, которому официально поставили диагноз двусторонняя пневмония.

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#Общество#Новости#Карантин
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