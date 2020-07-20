В Башкирии снова зафиксирован рост пневмонии

За ситуацией с пневмонией стали пристально наблюдать после резкого увеличения числа заболевших, которое превысило средние показатели в 50-70 человек в два раза, на прошлой неделе количество пациентов с этим диагнозом несколько снизилось, однако вчера за сутки было зафиксировано 74 случая заболевания внебольничной пневмонией. 78 пациентов с таким диагнозом выздоровели. Сегодня ситуация похожа.